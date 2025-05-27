Власти Грузии ответили на «некорректное» письмо Макрона, Туска и Мерца в День независимости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил лидеров Франции, Польши и Германии — Эммануэля Макрона, Дональда Туска и Фридриха Мерца — за их публичные заявления в праздничный для республики день. Свою позицию политик выразил, общаясь с журналистами.

26 мая в Грузии праздновали День независимости. Макрон, Туск и Мерц в специальном письме поздравили грузинских граждан с этим днем, осудив действия нынешних властей республики, которые якобы направлены против народа, СМИ и оппонентов.

Трое европейских лидеров в своем письме также призвали власти республики пересмотреть свое законодательство, которое, по их мнению, противоречит европейским ценностям.

«Для начала, это вопрос этикета — не распространять заявления такого типа 26 мая. 26 мая — это праздничный день, и в праздничные дни принято отправлять праздничные письма, делать праздничные заявления», — отметил Кобахидзе.

Он также добавил, что призывы изменить внутренние законы со стороны европейских лидеров являются примером вмешательства и влияния так называемого глубинного государства. Кобахидзе заявил, что такие действия показывают отсутствие дипломатического такта и уважения к грузинской дипломатии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил акт вандализма, связанный с российским флагом.