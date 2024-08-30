Власти Ирака продолжили переговоры с США о выводе войск со своей территории

Правительство Ирака продолжает вести переговоры с Вашингтоном о выводе американских войск с территории этого государства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление, сделанное в российском посольстве.

Ранее иракское министерство иностранных дел заявило, что вывод войск международной коалиции с территории данной страны переносится. Тем не менее переговоры о данном шаге все еще ведутся.

«По словам иракских дипломатов, о приостановке переговоров по этому вопросу речи не идет», — сообщили представители МИД РФ.

Общество Ирака в своем подавляющем большинстве считает, что коалиция должна сдать свой мандат и вывести военных из страны. Сами переговоры ведутся с 24 января 2024 года. Вместо военного присутствия США и другие страны должны приступить к двухстороннему сотрудничеству с Ираком.

Ранее сообщалось, что американскую военную базу, расположенную на американской земле, обстреляли ракетами. На объект упали два снаряда, несколько военных получили ранения.