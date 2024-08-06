Reuters: авиабазу США Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли из «Катюши», ранены американские военные

Две ракеты упали на территории американской авиабазы Айн аль-Асад, что на западе Ирака. Как сообщает REUTERS со ссылкой на источник в органах безопасности, обстрел велся, предположительно, из РСЗУ «Катюша».

Отмечается, на авиабазе размещены не только войска США, но и подразделения союзников Вашингтона по международной антитеррористической коалиции. В результате ракетной атаки ранения получили несколько американских военных. На самой авиабазе начался пожар.

«В результате атаки несколько американских военнослужащих получили ранения. На базе начался пожар», — приводится в публикации агентства.

Пентагон пока произошедшее на авиабазе Айн аль-Асад официально не подтвердил.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ «Искандером» уничтожили пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в Балаклее.