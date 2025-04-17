Власти Ирана назвали причину возможного срыва переговоров с США

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в эфире телеканала Al-Jazeera заявила о возможном срыве переговоров с США. Она назвала причину, которая может привести к такому сценарию.

По словам Мохаджерани, если США поставят вопрос о прекращении иранской ядерной программы, то это может привести к проблемам в переговорном процессе либо к прекращению двухстороннего диалога. Такие условия со стороны Штатов расценят как усиление санкционного давления на Иран.

«Разговор об остановке нашей ядерной программы повлияет на дипломатические усилия и может привести к их прекращению», — цитирует телеканал заявление спикера правительства.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп предложил иранскому руководству новое соглашение по ядерной программе. Он также пригрозил военным ответом в случае, если Иран и США не смогут договориться дипломатическим путем. Исламское государство согласилось на переговоры исключительно при посредничестве третьих стран, а не напрямую.

Второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Эмир Катара прибыл в Россию на переговоры с Путиным.