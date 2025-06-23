Власти Израиля организовали вылет всем, кто желает покинуть страну

Израиль с 23 июня начал организовывать рейсы для всех иностранцев и граждан, желающих покинуть страну на фоне обострения ситуации с Ираном. Об этом со ссылкой на министра транспорта Мири Регев сообщило издание The Times of Israel.

Она отметила, что рейсы организованы с целью обеспечения безопасного и организованного вывоза иностранных граждан. Кроме того, такие репатриационные рейсы предназначены для возвращения более 100 тыс. израильтян, находящихся в Европе и США.

Рейсы выполняются со среды в светлое время суток по два вылета в час. Пассажиров перевозят авиакомпании El Al, Israir и Arkia, а посадка и высадка проводится в аэропорту Бен-Гурион.

Израильские власти ранее запрещали гражданам покидать страну воздушным транспортом. Такие ограничения вводились с целью избежать переполненности в аэропорту и сократить время, проведенное самолетами на земле, в соответствии с указаниями командования тыла.

В понедельник, 23 июня, по словам министра транспорта Израиля, планируется организовать 24 рейса. Приоритет при вылете отдается гражданам, нуждающимся в спасении жизни, гуманитарной или медицинской помощи.

«Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах, которые находятся на взлетно-посадочной полосе, в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью», — добавила Регев.

Каждый самолет может вместить до 50 пассажиров. Полеты осуществляются из терминала 3 аэропорта Бен-Гурион. Пассажиры с билетами в один конец могут приобрести билет для обратного рейса не ранее, чем через 30 дней после первого вылета.

Как отметила Регев, это ограничение позволит контролировать поток пассажиров и предотвращать массовый выезд. Она также добавила, что в зоне вылета и у выходов на посадку открыты кафе, однако магазины Duty Free закрыты.

В рамках программы El Al планирует выполнить рейсы в восемь наиболее популярных направлений, среди которых Афины, Бангкок и другие. Стоимость билета в один конец варьируется от $99 до $695.

Ранее генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что Иран окружил Израиль «кольцом огня».