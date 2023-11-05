Власти Израиля собираются переселить сотни тысяч людей из Газы

Израильские власти в тайне ищут поддержку других стран в вопросе переселения сотен тысяч жителей Газы. Об этом сообщила газета NYT со ссылкой на анонимных дипломатов.

Они рассказали, что в минувшие недели Израиль тайно искал поддержки в переселении жителей с территории Газы в Египет. Сообщается, что большая часть партнеров государства уже успела отказать израильскому государству в этой инициативе по причине того, что у подобных действий имеются риски «обрести постоянный характер».

Уточняется также, что среди отказавших Израилю партнеров были Британия и США.

Представители Палестины также выразили свое несогласие с инициативой, заявив, что подобным способом Израиль хочет окончательно и бесповоротно выселить порядка 2 миллионов жителей Газы.

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