Власти Японии заявили о желании подписать мирный договор с РФ и решить вопрос с Курилами

Новый кабинет министров Японии нацелен на подписание мирного договора с РФ и решения вопроса по Курильским островам. Об этом сообщил только что назначенный министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Его слова привел ТАСС.

Дипломат провел первую на своем новом посту пресс-конференцию и определил приоритеты в своей деятельности.

«Решить вопрос принадлежности четырех северных островов и заключить мирный договор — мы продолжим придерживаться этой позиции», — указал он.

Мотэги добавил, что первоочередным вопросом для кабинета министров станет тема свободного посещения японцами могил своих предков на Курильских островах. Он назвал эту сферу важнейшей гуманитарной проблемой.

Ранее уже сообщалось о новом составе японского правительства. Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории Японии, занявшей пост премьер-министра. В нижней палате ее поддержали 237 депутатов, а в верхней необходимое число голосов она получила только во втором туре.