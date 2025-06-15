Власти Южной Кореи опровергли подготовку новой помощи для Украины

По утверждению сотрудника администрации южнокорейского президента, Сеул продолжит оказывать Киеву помощь. Речь идет о тех поставках, которые уже обещаны и согласованы с правительством Зеленского.

«Новой помощи на стадии планирования пока нет», — указал он.

Чиновник также добавил, что глава государства Ли Чжэ Мен может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семерки», который состоится в Канаде. По его словам, проработка этого вопроса уже ведется.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты обратили внимание граждан РФ на возможные сложности, которые могут возникнуть при въезде в Южную Корею. Они предупредили путешественников о возможных отказах на границе и посоветовали внимательно заполнять заявление на получение электронного разрешения K-ETA. Россиянам рекомендуется подготовить четкие ответы на вопросы миграционных офицеров о цели путешествия, маршруте, месте проживания и финансовых средствах. Отмечается, что это повысит шансы успешно пройти контроль и избежать неприятных ситуаций при пересечении границы.