Власти Южной Кореи опровергли подготовку новой помощи для Украины
Yonhap: правительство Южной Кореи не ведет проработку новой помощи Украине
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Южнокорейское правительство не ведет проработку вопроса о выделении новой помощи Украине. Такое заявление сделало агентство Yonhap.
По утверждению сотрудника администрации южнокорейского президента, Сеул продолжит оказывать Киеву помощь. Речь идет о тех поставках, которые уже обещаны и согласованы с правительством Зеленского.
«Новой помощи на стадии планирования пока нет», — указал он.
Чиновник также добавил, что глава государства Ли Чжэ Мен может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семерки», который состоится в Канаде. По его словам, проработка этого вопроса уже ведется.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты обратили внимание граждан РФ на возможные сложности, которые могут возникнуть при въезде в Южную Корею. Они предупредили путешественников о возможных отказах на границе и посоветовали внимательно заполнять заявление на получение электронного разрешения K-ETA. Россиянам рекомендуется подготовить четкие ответы на вопросы миграционных офицеров о цели путешествия, маршруте, месте проживания и финансовых средствах. Отмечается, что это повысит шансы успешно пройти контроль и избежать неприятных ситуаций при пересечении границы.