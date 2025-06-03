Россиян предупредили о возможных трудностях при въезде в Южную Корею

Консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) России обратил внимание российских граждан на возможные сложности, которые могут возникнуть при въезде в Южную Корею. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Дипломаты предупредили российских путешественников о возможных отказах на границе и посоветовали внимательно заполнять заявление на получение электронного разрешения K-ETA.

В ведомстве рассказали о случаях, когда иностранцам отказывали во въезде из-за подозрений на нелегальную работу или несоответствие заявленных целей визита.

Россиянам рекомендуется подготовить четкие ответы на вопросы миграционных офицеров о цели путешествия, маршруте, месте проживания и финансовых средствах. Отмечается, что это повысит шансы успешно пройти контроль и избежать неприятных ситуаций при пересечении границы.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии порекомендовало своим гражданам не посещать Россию.