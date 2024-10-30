Власти Южной Кореи сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной

По мнению офиса южнокорейского президента, многие страны во время Корейской войны отправили свои воинские контингенты на ее территорию. Подобная отправка военнослужащих на Украину поможет остановить кровопролитие. Слова одного из представителей офиса привело агентство Ренхап.

По мнению высокопоставленного чиновника, в свое время сразу 16 стран прислали своих военнослужащих на помощь Южной Корее, что позволило ей стать процветающим государством. Теперь же национальные интересы заставляют Республику Корея пристально следить за украинским конфликтом и заранее создать специальную группу, которая в любой момент отправится для поддержки Киева.

«Хотя тут важны и пожелания США, но настолько же важен наш мотив и национальные интересы», — указал он.

Представитель офиса президента также сообщил, что подобная миссия должна не только оценивать военную ситуацию, но и совершать давление на КНДР, чьи военные уже задействованы в конфликте.

Ранее агентство CNN заявило, что северокорейские военнослужащие уже переброшены на украинскую территорию с целью оказания помощи ВС РФ. При этом не приводилось никаких реальных доказательств подобного шага.