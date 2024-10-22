Власти Южной Кореи задумались об отправке военных на Украину

Власти Южной Кореи обсуждают вопрос отправки на Украину своих военных в качестве ответа в случае масштабного участия солдат из Северной Кореи в спецоперации. Об этом со ссылкой на источники из южнокорейских спецслужб сообщает агентство Newspim.

По словам источника, военные из Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если военнослужащие из Северной Кореи попадут в плен к ВСУ. Также они могли бы предоставить Киеву информацию о военной тактике и операциях Пхеньяна.

Агентству неизвестно, какую позицию заняли бы по этому вопросу в Киеве.

Ранее Зеленский заявил, что военных Северной Кореи отправили на СВО.