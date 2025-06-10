Власти Калифорнии подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

Штат Калифорния вместе с губернатором Гэвином Ньюсом подал судебный иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсета в связи с мобилизацией Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Об этом в соцсети Х написал Ньюсом.

Ранее губернатор американского штата остро отреагировал на решение главы Белого дома направить в Лос-Анджелес войска Нацгвардии в составе 2 тыс. человек для подавления массовых беспорядков. Тогда же Ньюсом заявил о намерении судиться с Трампом.

В иске утверждается, что решение федерального правительства о привлечении войск противоречит Конституции США и нарушает суверенитет штата Калифорния.

В жалобе, поданной в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, отмечается, что закон о развертывании войск предполагает использование этого инструмента только в случае мятежа и с поддержкой губернатора штата. Представители Калифорнии отметили, что федеральное вмешательство без согласия губернатора нарушает основные принципы распределения властей и верховенства закона.

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против политики Белого дома, связанной с миграцией и намерением депортировать незаконных «гостей» США. 8 июня Трамп сообщил о направлении бойцов Нацгвардии в штат, а 9 июня Пентагон заявил о дополнительном привлечении для подавления протестов 700 морских пехотинцев.

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что решение об отправке войск Нацгвардии спасло Лос-Анджелес от разрушений.