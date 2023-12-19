Власти Калужской области сообщили, что при уничтожении беспилотника никто не пострадал

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что при уничтожении вражеского беспилотника в регионе пострадавших нет. Об этом он написал в своих соцсетях. Также, уточнил глава области, разрушений не зафиксировано.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – сообщил Шапша.

Он подчеркнул, что БПЛА был уничтожен на территории Козельского района области.

Во вторник, 19 декабря, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении нескольких беспилотников российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что один БПЛА удалось ликвидировать в Калужской области. Три дрона также были сбиты в небе над Брянской областью. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

После начала специальной военной операции на Украине ВСУ регулярно атакуют территорию РФ. Чаще всего удары приходятся на приграничные регионы – Брянскую, Курскую и Белгородскую области. В них, в Крыму и Севастополе действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Минобороны РФ регулярно сообщает о случаях атаки беспилотников. Все силы ПВО, а также радиоэлектронной борьбы (РЭБ) задействованы в уничтожениях вражеских целей.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки ВСУ беспилотниками по Липецкой области жертв и разрушений нет. На прошлой неделе украинские военные также предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.