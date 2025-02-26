Власти Казахстана провели консультацию с Киевом по итогам удара по станции КТК

После того, как ВСУ нанесли удар БПЛА по станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума, казахские дипломаты провели консультацию со своими украинскими коллегами. Об этом заявил Алмасадам Саткалиев, глава министерства энергетики Казахстана. Его слова привел ТАСС.

По словам министра, казахские дипломаты защищают интересы своего государства. Они провели по своим каналам консультации с МИД Украины после того, как объект КТК был атакован БПЛА Украины.

«В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия», — указал он.

Станция КТК «Кропоткинская», которая находится в Краснодарском крае, была атакована в ночь на 17 февраля. В налете на нее участвовали семь украинских беспилотников, которые были нагружены не только взрывчатыми веществами, но и металлическими поражающими элементами. Удар был выполнен с задержкой, чтобы не только дестабилизировать работу объекта, но и создать угрозу для персонала. Данный трубопровод ведет прокачку нефти из Казахстана.