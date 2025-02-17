«Удобный объект»: эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали насосную станцию «Кропоткинская»

«Кропоткинская» в основном перекачивает нефть компаний из ЕС и США. Однако при выборе цели ВСУ могли не задумываться о назначении объекта. По мнению Юшкова, украинские силы неразборчивы и бьют просто по удобным целям.

«Я думаю, что здесь те военные, которые выбирают цели для объектов, — это люди, которые не разбираются, что это за нефтепроводы, соответственно, куда они идут и прочее. Они видели, что удобный объект. Мы не можем назвать, что это бунт Зеленского в отношении США. До этого Украина била по российским нефтепроводам», — отметил он.

Украинские войска 17 февраля атаковали «Кропоткинскую» с помощью БПЛА. Станция качает нефть через Казахстан. Объект находится в 230 км от порта Новороссийск, где идет перекачка российской нефти.

Ранее сообщалось, что семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК.