Власти Кемеровской области определили задачи по развитию региона до конца года
Ключевой задачей 2025 года в Кузбассе стал контроль ситуации на предприятиях
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В ходе заседания парламента Кемеровской области губернатором региона Ильей Середюком были поставлены задачи на 2025 год. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что в 2025 году в регионе ключевой задачей стал контроль ситуации на угледобывающих предприятиях, а также разработка антикризисной программы угольной отрасли.
Отмечается, что правительство Кемеровской области обязалось также жестко контролировать потребительские цены, разработать программу мер поддержки талантливых детей и молодежи. Помимо этого, необходимо снимать административные барьеры, эффективнее применять туристический и курортный потенциал, продолжать благоустройство, сохранить меры соцподдержки.
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