Власти Китая опровергли данные о поставках оружия России

Правительство Китая не поставляет России ни вооружения, ни продукции двойного назначения. Такое заявление сделал Линь Цзянь, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

Дипломат во время брифинга заявил о том, что все слухи, которые распускает Украина о поставке России пороха и артиллерии, в корне неверны.

«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения», — указал он.

Линь Цзянь добавил, что Пекин считает все слухи на этот счет политическими манипуляциями. Власти Китая, по его словам, выступают против подобных необоснованных обвинений.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что якобы получил подтверждение данным о поставках Китая военной помощи России. Информация, как уточнил бывший комик, пока общая.