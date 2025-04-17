По данным «Новини Live», лидер киевского режима Владимир Зеленский получил подтверждение, что Китай якобы поставляет России вооружение, такое как артиллерия.

Вопрос о поставках КНР долгое время изучали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Спустя месяцы работы, по словам Зеленского, удалось установить связь и убедиться, что китайцы поставляют России порох и артиллерию. Информация, как уточнил бывший комик, пока общая.

«И я думаю, что мы сможем рассказать об этом очень подробно на следующей неделе… Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторых вооружений на территории России», — заключил Зеленский.

Однако Китай ранее опровергал слухи о том, что занимается поставками оружия в Россию. Страны имеют налаженное стратегическое партнерство, но не сотрудничают по части поставок вооружения. Кроме того, Китай присоединился к некоторым международным санкциям против России при своей нейтральной позиции к СВО.

Ранее в Британии обвинили Россию в наборе китайских наемников.