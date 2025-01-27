Власти Колумбии вводят ответные пошлины в 25% на товары из США

Густаво Петро, президент Колумбии, объявил о введении ответных пошлин на товары из Соединенных Штатов. Теперь за их ввоз в страну придется заплатить 25% от стоимости самой продукции. Глава государства написал об этом в соцсети Х.

Ширится противостояние различных запретительных мер между Колумбией и Соединенными Штатами. Сначала по указу Трампа колумбийцев начали депортировать с территории США. Петро объявил о запрете самолетам США, которые вывозят нелегальных мигрантов, садиться на колумбийской территории. Глава Белого дома пригрозил Колумбии пошлинами в 25% на все их товары. При этом он заявил, что через неделю их могут и вовсе повысить вдвое. После этого Петро сообщил об ответных пошлинах в 25% на всю американскую продукцию.

«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие», — указал он.

Ранее американский телеканал Fox News заявил, что власти Колумбии продержались под санкциями США всего 49 минут. По его сведениям, президент Петро сдался и предложил использовать для депортации мигрантов из США свой личный самолет, настолько его напугали американские пошлины и запрет колумбийским чиновникам въезжать в Соединенные Штаты.