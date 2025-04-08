Власти Литвы потребовали от Орбакайте определиться с позицией насчет украинского конфликта

Российская певица Кристина Орбакайте должна публично заявить о своей позиции, которая касается конфликта на Украине. Так считает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, его точку зрения привело издание LRT.

Ранее стало известно, что Орбакайте захотела дать концерт в Литве. Местные жители возмутились тем, что российская певица будет зарабатывать деньги в их стране. По этому поводу высказался Палуцкас. Он отметил, что видел фото, на которых артистка получает от Путина государственную награду.

«Позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — указал политик.

Ранее сообщалось, что Литва собралась дополнительно следить за российскими поездами, которые следуют из РФ в Калининградскую область и обратно. Для этой цели они получили от ЕС вертолет. По мнению литовского министра Кондратовича, дополнительный мониторинг грузов позволит обеспечить безопасность не только Литвы, но и всего Евросоюза.