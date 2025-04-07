Власти Литвы получили от ЕС вертолет для наблюдения за российскими поездами

Евросоюз передал Литве вертолет, который будет использоваться для мониторинга за грузами, которые следуют из России в Калининградскую область по железной дороге. Об этом сообщили в литовском Министерстве внутренних дел на страницах запрещенной в РФ социальной сети.

Глава министерства Владислав Кондратович заявил, что его ведомство стремится обеспечить безопасность не только собственной страны, но и во всем Евросоюзе. По этой причине ЕС передал правоохранителям Литвы вертолет для мониторинга российских грузов.

«Этот вертолет будет служить для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее», — указал он.

Ранее сообщалось, что между Россией и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах. Этот договор был заключен еще в 1995 году, и он утратил свое действие 31 марта 2025 года.