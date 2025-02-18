Власти Молдавии отказались оплачивать взносы в организации СНГ

В 2025 году молдавские власти не планируют платить взносы в организации СНГ, сообщило агентство «Инфотаг», ссылаясь на Министерство финансов.

В этом году Молдавия выделит примерно 54 млн леев ($2,9 млн) на участие в международных региональных и парламентских органах, что составляет на 2,5 млн леев ($134 тыс.) меньше, чем в 2024 году.

Министерство финансов разработало проект бюджетных выплат, согласно которому основная доля средств будет направлена на взносы в Совет Европы, ООН и программу развития ООН.

В ведомстве также считают, что выполнение финансовых обязательств способствует укреплению отношений с государствами-участниками данных организаций и положительно отразится на имидже страны.

С 2022 года молдавские власти начали обсуждение вопросов денонсации некоторых соглашений с СНГ. Министерства намерены оценить все текущие соглашения и прекратить действие тех, которые признаны «неэффективными», планируя заменить их двусторонними договорами с государствами содружества.

Ранее Молдавия заявила о нарушении своего воздушного пространства на юге страны беспилотниками.