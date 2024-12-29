Власти Молдавии снова отказались признавать свой долг перед «Газпромом»

Молдавское правительство не признает никаких долгов за поставленный газ перед российской компанией «Газпром». Такое заявление сделал премьер министр этой страны Дорин Речан, запись об этом он сделал в запрещенной в РФ социальной сети.

Он сообщил, что молдавское правительство осуждает репрессивную тактику, которая была избрана для отношений Москвой.

«Правительство вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — указал он.

Ранее с обращением к президенту Молдавии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала ей принять решение о выплате долгов за поставленный на территорию Молдавии газ. Дипломат выразила мнение, что Кишиневу необходимо выполнять взятые на себя финансовые обязательства.