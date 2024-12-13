Власти Молдавии вводят в стране чрезвычайное положение из-за неопределенности поставок российского газа
Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса
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Молдавии грозит гуманитарный кризис из-за того, что газ из РФ, возможно, перестанет поступать на ее территорию. По этой причине в стране с 16 декабря вводится чрезвычайное положение. Об этом решении рассказал ТАСС.
Вопрос о введении в стране ЧП был вынесен в парламент Молдавии, и депутаты большинством голосов высказались за него.
«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — указано в документе, за который проголосовали парламентарии.
В период ЧП будет действовать специальная правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она имеет право издавать распоряжения, которые обязательны к исполнению как со стороны правительственных учреждений и ведомств, так и экономическими субъектами. Представители оппозиции отказались поддержать введение чрезвычайного положения и проголосовали против него.
Ранее глава кабинета министров Молдавии Речан заявил, что его правительство не собирается выплачивать долги «Газпрому», поскольку их не существует. Если поставки газа в республику прекратятся, то власти обратятся к Евросоюзу и попросят его изыскать другие способы снабжать Молдавию газом.