Власти Новой Зеландии собрались заметно расширить свое сотрудничество с НАТО

Вопросы коллективной безопасности заставляют правительство Новой Зеландии гораздо более плотно сотрудничать с государствами Северо-Атлантического блока. Такое заявление сделал новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс. Его слова привел ТАСС .

По его утверждению, руководство страны будет уделять гораздо больше внимания своим традиционным партнерам, особенно тем из них, кто входит в НАТО.

«НАТО - крупнейшая и старейшая военно-политическая организация, с которой Новая Зеландия сотрудничает на протяжении десятилетий», - указал он.

Питерс добавил, что в данный момент под ударом оказались демократия, права человека, а также свобода и закон. По этой причине Новая Зеландия сейчас готовит совместно с руководством военного блока индивидуальную программу сотрудничества.

Ранее западный эксперт Мендоса предупредил, что Северо-Атлантический альянс может пополниться еще одним членом. В него могут войти Гавайские острова.