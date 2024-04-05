Власти Новой Зеландии собрались заметно расширить свое сотрудничество с НАТО
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Вопросы коллективной безопасности заставляют правительство Новой Зеландии гораздо более плотно сотрудничать с государствами Северо-Атлантического блока. Такое заявление сделал новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс. Его слова привел ТАСС.
По его утверждению, руководство страны будет уделять гораздо больше внимания своим традиционным партнерам, особенно тем из них, кто входит в НАТО.
«НАТО - крупнейшая и старейшая военно-политическая организация, с которой Новая Зеландия сотрудничает на протяжении десятилетий», - указал он.
Питерс добавил, что в данный момент под ударом оказались демократия, права человека, а также свобода и закон. По этой причине Новая Зеландия сейчас готовит совместно с руководством военного блока индивидуальную программу сотрудничества.
Ранее западный эксперт Мендоса предупредил, что Северо-Атлантический альянс может пополниться еще одним членом. В него могут войти Гавайские острова.