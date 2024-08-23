Власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

Власти Палестины не должны участвовать в переговорах о конфликте Израиля и ХАМАС. Об этом РИА Новостям заявил советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.

С октября 2023 года между ХАМАС и Палестиной продолжается противостояние в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) до сих пор проводит свою наземную операцию в палестинском анклаве.

«Мы на самом деле не являемся одной из сторон в нынешнем конфликте. А поскольку речь идет о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, то мы не участвуем в этом», — сказал представитель палестинского государства.

При этом Рияд аль-Малики отметил, что Палестина станет ключевым участником переговорного процесса после завершения военных действий. Он подчеркнул, что палестинская сторона примет участие в обсуждении вопроса построения дальнейшей жизни после урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался выводить войска с границы между Египтом и сектором Газа.