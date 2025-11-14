Власти Петербурга подготовили проект закона о новой системе выплат губернатору

Администрация губернатора Санкт-Петербурга (Смольный) обнародовала проект закона, который кардинально меняет систему денежного вознаграждения главы города. Документ, опубликованный на официальном портале Смольного, отменяет все действующие доплаты и четко указывает источник финансирования зарплаты губернатора.

Согласно тексту законопроекта, статья о зарплате губернатора теперь изложена так: «Денежное вознаграждение губернатора Санкт-Петербурга включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение». При этом из документа полностью исключили статью о выплатах за доступ к гостайне и особые условия.

Ключевым нововведением стала норма, которая гласит: «Выплата денежного вознаграждения Губернатору Санкт-Петербурга осуществляется в размере и порядке, предусмотренных указом Президента Российской Федерации».

Данная поправка является прямым следствием указа Владимира Путина, подписанного 1 апреля этого года. Согласно ему, с 1 января 2026 года денежное содержание глав российских регионов будет приравнено к вознаграждению вице-премьеров федерального правительства.

В текущей редакции закона должностной оклад губернатора составляет 72 расчетные единицы. В 2025 году в Петербурге ее размер установлен на уровне 1905 руб. По данным декларации, в 2023 году губернатор Александр Беглов заработал 8,9 млн руб. Отметим, что уже в октябре 2024 года городские чиновники и депутаты ЗакСо получили повышение зарплат.

Согласно федеральному закону о бюджете, в текущем году на зарплату премьер-министру и вице-премьерам выделено около 240 млн руб. Учитывая, что в правительстве 10 вице-премьеров, и исходя из принципа равенства, можно предположить, что их ежемесячный доход может достигать 1,5 – 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что депутаты КПРФ предложили повысить оклады медикам до трех МРОТ.