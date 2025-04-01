Власти США подчеркнули необходимость поддержания мира в Тайваньском проливе
Пресс-секретарь Трампа Ливитт: США выступают за мир в Тайваньском проливе
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Администрация президента США считает необходимым поддерживать мир в Тайваньском проливе. Такое заявление сделала Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома. Ее слова привел ТАСС.
Журналисты задали Ливитт вопрос, что думают Трамп и его окружение об учениях в Тайваньском проливе, которые сейчас проводит Китай. Та ответила, что власти Соединенных штатов выступают за мир в этом регионе.
«Президент подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе, поощряет мирное решение проблем по обе стороны пролива и подтверждает, что мы выступаем против любых попыток изменить статус-кво с помощью силы», — указала она.
Ранее сообщалось, что всех государственных служащих Тайваня обязали дать письменное подтверждение на предмет отсутствие у них недвижимости в КНР или удостоверений личности, выданных материковым Китаем. Им также необходимо в форме заявления взять на себя обязательство в отсутствии намерений по таким приобретениям.