Власти США подчеркнули необходимость поддержания мира в Тайваньском проливе

Журналисты задали Ливитт вопрос, что думают Трамп и его окружение об учениях в Тайваньском проливе, которые сейчас проводит Китай. Та ответила, что власти Соединенных штатов выступают за мир в этом регионе.

«Президент подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе, поощряет мирное решение проблем по обе стороны пролива и подтверждает, что мы выступаем против любых попыток изменить статус-кво с помощью силы», — указала она.

Ранее сообщалось, что всех государственных служащих Тайваня обязали дать письменное подтверждение на предмет отсутствие у них недвижимости в КНР или удостоверений личности, выданных материковым Китаем. Им также необходимо в форме заявления взять на себя обязательство в отсутствии намерений по таким приобретениям.