Власти США пригрозили Китаю ответственностью за его помощь России

Если Китай будет оказывать материальную поддержку России в украинском конфликте, то он столкнется со «значительными последствиями». Об этом заявила Джанет Йеллен, глава Министерства финансов Соединенных Штатов. Ее слова привел в своем материале ТАСС.

Власти США провели некую виртуальную встречу с представителями правительства Китая. Йеллен предупредила вице-премьера Государственного Совета КНР Хэ Лифэна о том, что различные китайские структуры, в том числе и коммерческие компании, будут сталкиваться со «значительными последствиями» при оказании помощи России.

«Секретарь Йеллен также выразила серьезную озабоченность вредоносной активностью спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве и ее воздействие на двусторонние отношения», — указали журналистам.

Минфин США также обвинил Китай в том, что тот использует нерыночные методы, которые вредят американским компаниям и бизнесу.

Ранее сообщалось, что США снова предложили Канаде войти в свой состав, став 51-м штатом. С таким предложением к канадцам в очередной раз обратился Дональд Трамп. По его мнению, Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву.