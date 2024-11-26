Практически 23,5 тыс. студентов были отчислены из украинских вузов в течение пяти месяцев 2024 года на фоне продолжающейся активной мобилизации. Об этом замминистра образования страны Михаил Винницкий написал в одной из социальных сетей.

До этого сотрудники независимого украинского антикоррупционного центра NGL.media сообщали о том, что граждане Украины призывного возраста в массовом порядке становятся студентами высших учебных заведений, дабы не попасть под мобилизацию. Так, с апреля по август 2024 года из вузов страны были отчислены 23 448 мужчин в возрасте 30+.

Ранее сообщалось о том, что на киевский режим любыми способами будет набирать призывников для армии, а депутат и медик ВСУ Алина Михайлова и вовсе призвала перейти к насильственным мерам для выполнения этой задачи.