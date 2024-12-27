В отношении Бидзина Иванишвили, основателя партии «Грузинская мечта», были введены санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС, он сослался на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

По мнению Вашингтона, грузинский политик действовал в интересах России.

«Подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации», — указал Блинкен.

Теперь все средства Иванишвили на территории Америки будут заморожены, гражданам и компаниям из США запретят вести с ним какую-либо партнерскую деятельность. При этом заморозка не будет касаться тех фирм, доля в которых принадлежит политику, в том случае, если их не внесут в специальный реестр.

Премьер-министр Грузии Кобахидзе уже успел заявить, что такая оценка работы Иванишвили является наградой. Это истинное признание того, что человек работает на благо своей страны и защищает ее национальные интересы.

Ранее появилось сообщение, что президент Грузии Зурабишвили может подписать до своего ухода с поста указ о помиловании экс-главы страны Михаила Саакашвили. На этом настаивает оппозиция, и сейчас ведется активный торг по этому поводу.