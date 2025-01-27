Колумбия согласилась принимать самолеты с депортированными мигрантами

Администрация президента Соединенных Штатов утверждает, что правительство Колумбии согласилось принимать самолеты, которые вывозят из США нелегальных мигрантов-колумбийцев. По этой причине американские власти не будут вводить санкции в отношении этой страны, в частности, вводить пошлину в 25% на все товары из Колумбии. Единственным временным ограничением является запрет на въезд в США колумбийских государственных служащих. Это будет действовать до тех пор, пока первый американский самолет с мигрантами на борту не приземлится в Колумбии.

Ранее сообщалось, что США закрывают свои миграционные офисы сразу в четырех странах Латинской Америки. Они прекращают действовать в Коста-Рике, Гватемале, Колумбии и Эквадоре. Это сделано для того, чтобы США могли шире управлять миграционными процессами с учетом собственных национальных интересов.