Власти Таджикистана дали афганским мигрантам 15 суток на выезд из страны

В Таджикистане началась массовая кампания по депортации афганских мигрантов. Как пишет портал Khaama Press, гражданам Афганистана, находящимся на территории республики, дали 15 дней для того, чтобы добровольно покинуть ее. В противном случае мигрантам грозит принудительная депортация.

Это решение вызвало волну страха и неуверенности среди афганских беженцев, поскольку оно касается и тех, кто имеет официальное разрешение на проживание в Таджикистане. По данным миграционных служб республики, в стране проживает более 13 тыс. граждан Афганистана, большинство из которых находятся под угрозой высылки.

Как пишет телеграм-канал Readovka, многие из афганский беженцев являются бывшими чиновниками, военными и людьми, связанными с прежним правительством Афганистана.

Власти Таджикистана отмечают, что данное решение связано с внутренней миграционной политикой и безопасностью страны.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил усилить контроль за афганскими наркопотоками.