Власти Тайваня отказались от помощи, предложенной правительством материкового Китая

Китай после землетрясения, которое произошло на Тайване, предложил свою помощь жителям острова. В ответ он получил благодарность и отказ в каком-либо содействии. Об этом сообщил ТАСС .

Материковый Китай предложил оказать помощь тайваньским властям после того, как на севере острова разразилось землетрясение магнитудой в 7,3 баллов. Об этом заявила Чжу Фэнлянь, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня. Пекин был готов оказать все необходимое содействие в устранении последствий подземных толчков, а также в помощи жителям.

«Комитет выражает благодарность за внимание материкового Китая и отмечает, что после этого землетрясения нет необходимости в оказании помощи со стороны материка», - таков был ответ тайваньской стороны.

Чжу Фэнлянь указала, что ее правительство внимательно следит за событиями на острове и готово оказать всю необходимую ему помощь.

Ранее уже приводились некоторые подробности последствий землетрясения. Так в городе Синьбэй оказался разрушенным завод, который выпускал пластмассы. По последним данным, от подземных толчков погибло 4 человека.