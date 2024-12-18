Власти Турции больше не считают «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией

Омер Челик, представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявил, что республика больше не относит «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ)*, захватившую власть в Сирии, к террористическим организациям.

Также он отметил, что с новыми властями Сирийской Арабской Республики установлен контакт, сообщает Habertürk

Представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили власть в стране 8 декабря.

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране. Ему удалось установить контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Представители МИД РФ заявили, что покинувший пост президента Сирии Башар Асад уехал из страны, дав указание мирно передать власть. Асаду и членам его семьи предоставили политическое убежище в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки.

*Организации, признанные террористическими и запрещенными на территории РФ.