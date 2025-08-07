Власти Украины опровергли появившийся в прессе план урегулирования конфликта

Те СМИ, которые пишут о выгодном для России плане урегулирования украинского конфликта, который предложил Путину Трамп, приводят дезинформацию. Такое заявление сделал в социальной сети Х Дмитрий Литвин, помощник президента Украины Владимира Зеленского.

В прессе появились сведения, что Трамп якобы предложил Путину не мир с Украиной, а всего лишь перемирие. При этом РФ сохраняет полный контроль над всеми территориями, которые она занимает на данный момент. По словам Литвина, все это не соответствует действительности.

«Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало», — указал он.

Литвин не стал уточнять, что же на самом деле обсуждалось во время переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил Россию «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности» Соединенных Штатов. Он также счел, что РФ угрожает американской внешней политике. Все эти положения содержатся в указе, который был подписан президентом США, а затем выложен на сайте Белого дома.