Власти Украины отреагировали на звонок Трампа Путину

Об этом со ссылкой на представителя украинского МИДа Георгия Тихого сообщает Reuters.

Правительство Украины было не в курсе телефонного разговора нового президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Информация о том, что украинской стороне было известно о запланированных телефонных переговорах между главами двух стран, является недостоверной.

По словам Тихого, Украина не могла одобрить или выступить против звонка.

Об осведомленности Киева ранее сообщила со ссылкой на источники сообщила Washington Post (WP).

По данным издания, правительству Украины было известно о беседе Трампа и Путина, и оно не возражало, так как в Киеве уже поняли, что для дипломатического решения Трамп будет общаться с Путиным.

Ранее сообщалось о том, что Макрон по телефону просил Трампа добиться уступок от России по Украине.