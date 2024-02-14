Военкор Коц назвал «адом» последствия удара «Искандерами» по полигону ВСУ в Селидово

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о происходящем на полигоне ВСУ в Селидово после удара ВС РФ «Искандерами». В своих соцсетях он назвал последствия «адом» и «мясорубкой».

По его словам, каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли. Коц рассказал, что осколки летят вниз вертикально, в результате чего пехота поражается в глубоких траншеях.

«Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля», — написал Коц.

13 февраля Mash сообщил, что ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по полигону в Селидово, который находится на подконтрольной ВСУ части территории ДНР. По информации источника, в момент удара на полигоне могли находиться до 1,5 тысяч украинских солдат, которые проходили там учения.

Ракетный комплекс «Искандер» относится к семейству российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Они были разработаны корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ).

К одним из основных назначений «Искандеров» относится нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами противовоздушной обороны (ПВО), на дальностях до 500 км.

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