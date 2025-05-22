ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца

1 февраля истребители Военно-морских сил США нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца, сообщает портал Business.

Атаке подверглись позиции террористов в Сомали.

В массированной бомбардировке приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet. На боевиков было сброшено 56 тонн боеприпасов.

Операция проводилась с авианосца Harry Truman, находившегося в акватории Красного моря. В подобном ударе приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Авианосная ударная группа, включающая авианосец и корабли сопровождения, была развернута в регионе осенью 2024 года. В течение нескольких месяцев она была базой для проведения американских военных операций против йеменских хуситов.

Ранее сообщалось о том, что с вертолета ВМС США в Японии выпал мешок с сигнальными ракетами.