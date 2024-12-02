ВМС Украины замаскировали суда с помощью техники покраски времен Первой мировой войны

Об этом на своей странице в соцсети сообщает Министерство обороны Украины.

Военно-морские силы Украины стали использовать для своих судов специальный камуфляж, благодаря которому они становятся невидимыми для беспилотников.

Данная техника покраски была разработана в Великобритании еще в годы Первой мировой войны.

Суть камуфляжа заключается в том, что на катера наносят зубчатые узоры различных оттенков серого цвета. Из-за угловатых форт и контрастных цветов оптическим устройствам сложнее определить габариты, курс и скорость движения судна, поэтому раньше это позволяло избежать точного попадания.

Но сейчас широкое распространение получили радары, поэтому используемый ВСМ Украины способ маскировки уже не актуален.

Ранее сообщалось о том, что шесть военных кораблей НАТО прибыли в Таллин для учений «Молния».