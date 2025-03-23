Внешний вид украинской делегации на переговорах с США вызвал ярость в Сети

Внешний вид членов украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде вызвал критику среди интернет-пользователей.

Дело в том, что команда Зеленского явилась на встречу в зеленых брюках и кофтах.

«Они снова оделись в зеленое, чтобы бросить вызов США! Прекращение огня не приближается! Все прошло плохо», — написал американский блогер Lord Bebo.

Один из пользователей сравнил выбранный украинцами цвет одежды с цветом рвоты.

Кто-то высказал предположение, что зеленый означает, что Украина хочет больше долларов.

«Они одеваются как клоуны», — прокомментировал еще один читатель.

Ранее было названо место для новых переговоров России и США.