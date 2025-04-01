Внук Геннадия Зюганова попал в больницу

Отмечается, что причиной для обращения за медицинской помощью стали резкие боли в области почек, возникшие на выходных. Сейчас Зюганов-младший находится под наблюдением врачей.

Леонид Зюганов стал самым юным депутатом Мосгордумы в 2014 году и успешно работает на этой должности уже более десяти лет. В 2023 году он также участвовал в выборах мэра Москвы, где активно продвигал свою программу, в рамках которой предлагал ввести мораторий на строительство коммерческого жилья.

Политик отвергает концепцию «демократического общества». В одном из своих интервью он отмечал, что демократия подразумевает существование принципа «человек человеку волк».

Ранее сообщалось, что короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака.