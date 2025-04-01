Внук Геннадия Зюганова попал в больницу
Mash: внука лидера КПРФ Зюганова госпитализировали в Москве из-за боли в почках
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Внука лидера Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадия Зюганова, 36-летнего депутата Московской городской думы Леонида, госпитализировали в Москве, сообщил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что причиной для обращения за медицинской помощью стали резкие боли в области почек, возникшие на выходных. Сейчас Зюганов-младший находится под наблюдением врачей.
Леонид Зюганов стал самым юным депутатом Мосгордумы в 2014 году и успешно работает на этой должности уже более десяти лет. В 2023 году он также участвовал в выборах мэра Москвы, где активно продвигал свою программу, в рамках которой предлагал ввести мораторий на строительство коммерческого жилья.
Политик отвергает концепцию «демократического общества». В одном из своих интервью он отмечал, что демократия подразумевает существование принципа «человек человеку волк».
Ранее сообщалось, что короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака.