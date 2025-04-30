Внук Трампа сыграл дедушке первую авторскую композицию на фортепиано

Внук Дональда Трампа Тео исполнил для дедушки на фортепиано свою первую авторскую мелодию. Запись выступления, сделанную в Белом доме, разместила в социальной сети Х его мама Иванка Трамп. Публикация получила свыше 100 тыс. лайков.

«Тео дебютировал со своей первой оригинальной композицией для дедушки вчера вечером в Белом доме», — написала она.

У главы Соединенных Штатов Дональда Трампа пятеро детей и десять внуков: пятеро от старшего сына Дональда-младшего, трое от старшей дочери Иванки и двое от среднего сына Эрика.

Теодор Джеймс Кушнер — младший ребенок Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. Тео родился в 2016 году, став третьим ребенком в семье после старшей сестры Арабеллы и старшего брата Джозефа.

Помимо школьной программы, девятилетний Теодор изучает иврит и китайский. Он также осваивает игру на гитаре и фортепиано, любит решать логические задачи, занимается джиу-джитсу и паркуром, а также быстро собирает кубик Рубика. Его часто сравнивают с дедом и считают одним из самых любимых внуков американского президента.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел стать новым папой римским.