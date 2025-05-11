Предложение Путина приступить к прямым переговорам с Украиной будет отвергнуто Европой. Следовательно, Зеленского принудят его европейские союзники отказаться от такого варианта. Об этом заявил Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», его мнение привело РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность вести в Турции прямые переговоры с Украиной о мире. Такое же предложение он сделал Киеву. С точки зрения Филиппо, эта инициатива будет неприятна Британии и Евросоюзу.

«Это наносит удар Макрону и всем разжигателям войны, которые притворяются сторонниками мира, в то время, как делают все, чтобы это переросло в войну», — указал политик.

Филиппо добавил, что на Зеленского обязательно надавят, чтобы он не соглашался на российский вариант. Европейским «ястребам» выгодно продолжать курс эскалации конфликта, поэтому предложение Кремля либо исказят, либо обставят таким количеством условий, чтобы оно стало невыполнимым.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон на фоне Парада Победы в Москве превратился в объект для насмешек. Над ним смеются другие лидеры в то время, как они празднуют День Победы в Москве. В то же самое время французский президент вынужден в одиночестве проезжать по Елисейским полям и приветствовать своих «воображаемых друзей».