Во Франции назрел конфликт между Макроном и министром внутренних дел

Конфликт между президентом и руководителем МВД во Франции выливается в резкие и иногда провокационные высказывания. Так Ретайо заявил в интервью прессе, что «макронизм закончится вместе с Макроном». Французский лидер отвечает на это неприязнью. Иногда он дает понять, что во власти стоит быть солидарными друг с другом, оказывая поддержку. В других случаях он во время заседания совета министров дает малоприятные для Ретайо поручения, например, прокомментировать недавние уличные беспорядки.

Французские политики и члены правительства стали занимать сторону кого-либо из конфликтующих. Так, Аврора Берже из партии «Возрождение» уже подхватила термин «макронизм». Она заявила, что он «продолжит существовать и после президентства Макрона». В то же время министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что высказывания ее коллеги являются «разделяющими, а не созидательными».

Официальный правительственный представитель уже заявил, что Ретайо останется на своем посту, несмотря на конфликт с Макроном. Одновременно с этим те, кто знаком с ситуацией, говорят о том, что такая ситуация не сможет длиться долго.

Ранее сообщалось, что супружеская чета Макрон подала судебный иск против журналистки из США, которая назвала Брижит мужиком. В иске супруги обвиняют Оуэнса в распространении «абсурдных, ложных и вымышленных сведений». Истцы потребовали возместить ущерб, сумма которого будет установлена в ходе судебного процесса.