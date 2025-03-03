Прекратить боевые действия на Украине можно будет только после того, как украинский президент Владимир Зеленский покинет свой пост. Такое мнение в соцсети Х высказал Флориан Филиппо, руководитель французской партии «Патриоты».

Политик последовательно призывает к прекращению украинского конфликта. В этот раз он заявил, что призывы к отставке главы Украины стали умножаться на самом высоком уровне.

«Дорога к миру пролегает через уход Зеленского. Это нужно срочно», — указал он.

Ранее Филиппо высмеял французского президента Макрона после саммита Евросоюза в Париже. Он отметил, что ожидания многих участников относительно достижения значительных договоренностей не оправдались, и обсуждения не привели к принятию конкретных решений. Все это стало грандиозным провалом для главы Франции.