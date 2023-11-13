По последним данным Ouest-France, ситуация на фронте в Украине создает трудности для возможных наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В статье отмечают, что в настоящее время фронтальная линия находится в патовой ситуации, поскольку оборонительные позиции российских войск оказались неприступными, а потери украинских сил настолько значительны, что Киев не может рисковать продолжением попыток прорыва.

Согласно анализу, представленным данным и мнениям военных экспертов в статье, выход из этого тупика военными средствами становится невозможным. Украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями в попытках наступления из-за жесткой резистенции российских вооруженных сил.

Статья также отмечает, что возможные варианты развития событий теперь сводятся к дипломатическому урегулированию или истощению одной из сторон в конфликте. СМИ подчеркивают, что украинские потери исключают возможность безрискового продолжения наступательных операций.