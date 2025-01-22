Во Франции оценили «пинок под зад» от Трампа

Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации заявил, что страны НАТО должны выделить на оборону 5% ВВП. Он также отметил, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 млрд долларов больше, чем другие члены североатлантического альянса.

Заявление Трампа, сказал в эфире радиостанции France Inter глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, станет для Европы своеобразным «пинком под зад», после которого они займутся автономностью обороны Евросоюза.

Дело в том, что в течение нескольких десятков лет, в том числе в 1960-е годы в начале холодной войны, у европейских стран всегда было искушение «расположиться под американским ядерным зонтиком», пояснил он.

Франция, подчеркнул он, никогда не передавала свою безопасность в руки Вашингтона в отличие от других стран.

Министр также заявил о недопустимости того, чтобы в ущерб оборонной автономности страны ЕС увеличили объем поставок американского оружия, ради того, чтобы избежать «торговой войны» с США.

Франция не променяет военную безопасность на гамбургеры или немецкие автомобили, заключил Лекарню.

Ранее сообщалось о том, что в Испании прокомментировали слова президента США об участии в БРИКС.