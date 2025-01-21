В Испании прокомментировали слова президента США об участии в БРИКС

До этого глава США заявил, что Испания состоит в БРИКС. Такой ответ он дал на вопрос представителя СМИ о том, какое будущее ждет членов НАТО со слишком низкими тратами на оборону. По словам Аюсо, ни испанцы, ни живущие там люди, а также власти, не входят в БРИКС и «не хотят» быть частью данного объединения.

При этом она поздравила Дональда Трампа с заступлением на должность и сообщила о готовности регионального правительства взаимодействовать с новой администрацией Белого дома, а также упомянула союзнические отношения двух государств.

Ранее сообщалось о том, что второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила о желании распрощаться с соцсетью X после жеста, который Илон Маск сделал на инаугурации президента США.