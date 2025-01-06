Во Франции подтвердили дезертирство десятков украинских солдат, проходивших обучение под Парижем

Несколько десятков украинских солдат, проходивших обучение под Парижем, дезертировали еще находясь на территории Франции. Об этом со ссылкой на генеральный штаб сообщает агентство Франс Пресс.

Представитель французского генштаба, комментируя ситуацию, заявил, что украинские военные находились в казармах и у них было право покидать их.

Также он добавил, что во Франции дезертирство не является преступлением.

Если кто-то дезертировал, то французский прокурор не имел права арестовать этого человека, а право, предоставленное украинским властям во Франции, является всего лишь дисциплинарным правом, пояснил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», проходившая обучение на Западе, прибыла на фронт в неполном составе.